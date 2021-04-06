Более 320 велосипедов украли в 2020 году в Могилевской области

326 краж велосипедов зарегистрировано в 2020 году в Могилевской области.

Как сообщил начальник управления уголовного розыска УВД облисполкома Алексей Щербаков, 84 из них произошли на улицах. 113 раз велосипеды воровали из подъездов многоквартирных домов, 43 - с дворовых территорий частных домовладений. 21 велосипед был похищен из подсобных помещений, еще семь - из гаражей.

- Чтобы не стать жертвой злоумышленников, не следует оставлять велосипеды без присмотра на улицах и дворах домов, иных общественных местах. Необходимо отдавать предпочтение местам, оборудованным системой видеонаблюдения. Велосипед лучше хранить пристегнутым велосипедным тросом к неподвижным предметам, желательно заблокировать колеса специальным замком. При оборудовании велосипеда GPS-трекером у вас появится возможность осуществлять контроль за его местонахождением в случае хищения, - отмечает Алексей Щербаков.