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Общество

Более 316 тысяч граждан стран Евросоюза посетили Беларусь по безвизу

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Более 316 тысяч граждан стран Евросоюза посетили Беларусь по безвизу

С начала действия в Беларуси безвизового режима для граждан Польши, Литвы, Латвии (также неграждан) в нашу страну проследовали 316 744 жителя этих стран. Подробную статистику Госпогранкомитет опубликовал в своем Telegram-канале.

По информации пограничного ведомства, за минувшие выходные в Беларусь по безвизу прибыли 5112 жителей стран ЕС: 869 граждан и 252 негражданина Латвии, 3486 граждан Литвы и 505 граждан Польши.

Всего же с момента, когда у западных соседей появилась такая возможность, безвизом для поездки в Беларусь воспользовались 205 196 граждан Литвы, 22 925 неграждан и 74 622 гражданина Латвии, а также 14 001 гражданин Польши.

Более подробную информацию о безвизовом посещении Беларуси можно найти на информационном портале ГПК.

В Беларусь гости из соседних стран ЕС приезжают в туристических целях, для встреч с родственниками. Многих интересуют услуги белорусских здравниц, привлекают и доступные цены в магазинах.

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