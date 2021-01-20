Более 312 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 94,12 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 312 тыс. Согласно опубликованным во вторник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов возросло более чем на 8,3 тыс., превысив 2,03 млн.

По состоянию на 20:44 19 января в ВОЗ поступили сведения о 94 124 612 инфицированных и 2 034 527 умерших. Число заразившихся увеличилось на 312 202, умерших - на 8 316.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 45% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на регион Европы (142 090), на втором месте - Северная и Южная Америка (95 262), на третьем - Восточное Средиземноморье (22 214).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 23 556 676. Далее следуют Индия (10 581 837), Бразилия (8 488 099), Россия (3 612 800), Великобритания (3 433 498), Франция (2 866 665), Италия (2 390 102), Испания (2 211 967), Германия (2 052 028), Колумбия (1 908 413), Аргентина (1 799 243) и Мексика (1 641 428).