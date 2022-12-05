Более 300 спортсменов выступят в Бресте на чемпионате Беларуси по плаванию

В Бресте с 7 по 10 декабря состоится открытый чемпионат Беларуси по плаванию на короткой воде, сообщили в Белорусской федерации плавания.

Соревнования пройдут в 25-метровом бассейне брестского Дворца водных видов спорта. За звание чемпионов и призеров поспорят более 300 пловцов из разных регионов страны. В том числе примут участие лидеры отечественного плавания: национальная сборная выступит в Бресте в полном составе.

В первой половине дня запланированы квалификационные заплывы, на вечер – полуфиналы и финалы. Мужчины и женщины будут соревноваться в комплексном плавании, баттерфляем, брассом, на спине, вольным стилем. Пловцам нужно будет преодолеть дистанции 50 м, 100 м, 200 м, 400 м, 800 м и 1500 м. Также в программе чемпионата предусмотрены эстафеты.

Телеканал "Беларусь 5" планирует показать в эфире трансляции полуфинальных и финальных заплывов.

К слову, несмотря на конец года, первый месяц зимы в Бресте будет по-спортивному насыщенным. Так, с 12 по 15 декабря пройдет открытое первенство областного ЦОР по водным видам спорта в программе международного турнира по водному поло среди юношей и девочек 2009-2010 годов рождения. Эти соревнования посвящены памяти тренера Р.А. Босака. А на 21-24 декабря намечено открытое первенство Бреста по прыжкам в воду. За всеми соревнованиями можно понаблюдать с трибун. Вход свободный.

По материалам belta.by.