Более 3 тыс. белорусов включились в программу накоплений на «вторую пенсию»

Более 3 тыс. договоров добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии заключено в Беларуси, сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в эфире телеканала ОНТ.

"Сделали первый срез. Прошло чуть более 20 дней, и мы имеем по факту более 3 тыс. договоров. Где-то 80% - это реальный сектора и 20% - работники бюджетного сектора. Женщины оказались более активны: 60% из этих 3 тыс. - это женщины", - сказала Ирина Костевич.

По ее словам, активнее включаются работники старше 40 лет. Самому молодому человеку, который заключил такой договор, - 19 лет, он выбрал тариф "5 плюс 3".

Министр пояснила на примере классической формулы "3 плюс 3" (3% платит работник и 3% - наниматель), в каком размере можно получить прибавку к пенсии. "Если человек выбирает после выхода на пенсию в течение пяти лет получать сумму, - это Br660 дополнительной пенсии. Если он выбирает получать эту пенсию к основной государственной в течение 10 лет, это Br330", - сказала она.

Параллельно с существующей пенсионной системой с 1 октября в стране начал работать новый механизм добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии. Накопления в дополнительную пенсию могут составлять от 1% до 10% от зарплаты работника и равный процент, но не более 3%, направит его работодатель. При этом затраченные средства работодателя возмещает Фонд социальной защиты населения, поэтому данные средства дополнительной финансовой нагрузки на работодателя не несут.

Заключить договор для накопления "второй пенсии" можно, обратившись или в офис "Стравиты", или через личный кабинет пользователя официального сайта этого госпредприятия. Выплаты по договорам страхования, заключенным с государственной страховой организацией, гарантируются государством.