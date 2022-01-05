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COVID-19

Более 3,8 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19

belta.by 10 0

Более 3,8 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19

Более 4 млн 896 тыс. белорусов получили одну дозу вакцины против COVID-19, из них более 3 млн 821 тыс. человек прошли полный курс вакцинации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

На сегодня одну дозу вакцины получили более 2,9 тыс. подростков 12-17 лет.

Таким образом, одной дозой вакцинированы 52,4% от общей численности населения страны, полный курс вакцинации прошли 40,9% населения.

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