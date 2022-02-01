Более 3,2 млн белорусов подключены к широкополосному доступу в интернет. Об этом сообщили в Министерстве связи и информатизации.

"В результате выполнения мероприятий по строительству и модернизации сетей электросвязи количество абонентов стационарного широкополосного доступа в сеть Интернет составило 3,227 млн. Увеличилось на 10,2 тыс. - до 2,343 млн - количество абонентов IP-телевидения. Более 3,731 млн. абонентов подключены к мультисервисной IMS-платформе, что на 116 тыс. больше, чем на 1 января 2021 года. Количество абонентов, подключенных по технологии GPON, также увеличилось на 99,4 тыс. и составило 2,838 млн", - рассказали в ведомстве.

По информации Минсвязи, ширина внешнего канала для доступа в сеть Интернет по состоянию на 1 января 2021 года составила 2240 Гбит/с.

По состоянию на 1 января 2022 года лицензию в области электросвязи имеет 191 оператор электросвязи.

Количество абонентов сотовой подвижной электросвязи выросло с начала года на 56 тыс. и по итогам 2021 года составляет 11,76 млн. "Услугами сотовой подвижной электросвязи второго поколения (2G) можно воспользоваться на 99,3% территории страны, а третьего поколения (3G) - на 98,4%. Охват населения и территории республики услугами сотовой подвижной электросвязи по технологии LTE за последний год значительно увеличился и на конец 2021 года составил 97,4% и 76,7% соответственно", - добавили в ведомстве.