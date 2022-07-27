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Здоровье

Более 284 тыс. детей прошли оздоровление в лагерях всех типов за две смены

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Более 284 тыс. детей прошли оздоровление в лагерях всех типов за две смены

Более 284 тыс. детей прошли оздоровление в лагерях всех типов по итогам двух смен летней оздоровительной кампании. Об этом сообщил на пресс-конференции директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы подвели итоги двух полноценных смен детской летней оздоровительной кампании. Более 284 тыс. детей прошли оздоровление и лечение в лагерях всех типов, что составляет почти 80% от плана", - сказал Геннадий Болбатовский.

По его словам, 362 тыс. детей пройдут оздоровление до конца летней кампании. "На второй смене у нас функционировало 5 тыс. лагерей. В настоящее время ежедневно функционирует более 3 тыс. лагерей, в них находится более 30 тыс. детей. Эти цифры будут стабильны до конца летней оздоровительной кампании, потому что стационарные лагеря будут работать весь летний период до последних дней августа", - отметил директор центра.

"Детская летняя оздоровительная кампания у нас проходит в режиме санитарно-эпидемиологического благополучия, без чрезвычайных ситуаций и происшествий", - дополнил Геннадий Болбатовский.

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