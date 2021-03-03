Более 280 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 114,14 млн, увеличившись за сутки более чем на 280 тыс. Согласно опубликованным во вторник данным Всемирной организации здравоохранения, число летальных исходов возросло более чем на 6,6 тыс., превысив 2,53 млн.

По состоянию на 20:09 2 марта в ВОЗ поступили сведения о 114 140 104 инфицированных и 2 535 520 умерших. Число заразившихся увеличилось на 280 653, умерших - на 6 630.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 40% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Северную и Южную Америку (113 636), на втором месте - регион Европы (104 113), на третьем - Восточное Средиземноморье (30 772).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 28 294 809. Далее следуют Индия (11 124 527), Бразилия (10 551 259), Россия (4 268 215), Великобритания (4 182 013), Франция (3 695 124), Испания (3 204 531), Италия (2 938 371), Турция (2 711 479), Германия (2 451 011), Колумбия (2 251 690) и Аргентина (2 112 023).