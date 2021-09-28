Более 27 тысяч бобруйчан должны уплатить авансовый платеж по транспортному налогу

Не позднее 15 декабря 2021 года 27 168 бобруйчанам необходимо произвести авансовый платеж по транспортному налогу. Общая сумма этого платежа, подлежащая поступлению в бюджет, составляет 871,8 тыс. рублей.

Уплатить авансовый платеж в этом году должны только те физические лица, которые не имели на 1 января 2021 года действующего разрешения на допуск транспортного средства, зарегистрированного за ними в ГАИ МВД, к участию в дорожном движении, полученного с оплатой госпошлины за его выдачу. Размер платежа составляет 1 базовую величину (29 рублей), а в отношении прицепа, прицепа-дачи (каравана) и мотоцикла - 20 рублей за каждый объект налогообложения. Сумма и объект налогообложения будут указаны в извещении, которое плательщик получит не позднее 1 ноября 2021 года. Извещение на уплату авансового платежа можно увидеть на странице электронного сервиса Личный кабинет плательщика либо получить по почте.

Доплату транспортного налога за 2021 год этим гражданам потребуется произвести не позднее 15 ноября 2022 года на основании извещения налогового органа, вручаемого не позднее 1 сентября 2022 года.