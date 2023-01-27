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Экономика

Более 26 тысяч ИП числилось в Могилевской области на начало года

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Более 26 тысяч ИП числилось в Могилевской области на начало года

1 030,5 млн. рублей поступило в консолидированный бюджет Могилевской области от организаций государственного сектора экономики за январь-декабрь 2022 года. На их долю приходится 56,9% общих поступлений.

- От организаций негосударственного сектора поступило 615 млн. рублей (34%), индивидуальные предприниматели уплатили 87,6 млн. рублей (4,8%), физические лица – 78,2 млн. рублей (4,3%), - отметили в пресс-центре инспекции МНС Республики Беларусь по Могилевской области. -  Общие поступления в бюджет области составили 1 811,3 млн. рублей.

По состоянию на 1 января 2023 года в Могилевской области числится 632,2 тыс. действующих плательщиков, в том числе: 13,2 тыс. организаций негосударственного сектора и 2,4 тыс. госсектора экономики, 26,1 тыс. ИП и 590,5 тыс. физлиц.

По материалам mogilevnews

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