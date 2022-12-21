Более 250 лагерей дневного пребывания детей будут работать во время зимних каникул

Свыше 250 лагерей дневного пребывания будут работать во время зимних каникул, сообщила журналистам начальник управления социальной и воспитательной работы Академии последипломного образования Елена Михалевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во время зимних каникул будут работать лагеря дневного пребывания. На данный момент предполагается открыть более 250 таких лагерей", - сказала Елена Михалевич. Она подчеркнула, что эта цифра не окончательная, наборы в лагеря продолжаются.

По словам начальника управления, в лагерях дневного пребывания будет организована максимально безопасная с точки зрения эпидситуации и в целом жизнедеятельности среда.

Елена Михалевич подчеркнула, что такие лагеря востребованы ежегодно. Дети могут посетить различные мероприятия, организованно отдохнуть, а родители - спокойно продолжить свою работу. "Дети в этот период не обучаются, поэтому могут более активно участвовать во внеучебных, коррекционно-развивающих мероприятиях, занятиях. Во время каникулярного периода есть возможность консультаций для законных представителей несовершеннолетних", - отметила начальник управления.

Каждое учреждение образования будет учитывать особенности своего региона, особенности социокультурного пространства при организации оздоровления и отдыха детей.

Предполагается, что в период зимних каникул оздоровятся более 60 тыс. детей.

Консультант управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Наталья Чааб добавила, что в таких оздоровительных центрах, как "Лидер", "Зубренок", будут проходить тематические смены, которые предусматривают круглосуточное пребывание детей.