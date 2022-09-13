Более 230 тыс. иностранцев посетили Беларусь по безвизу

Количество иностранцев, посетивших нашу страну по безвизу, превысило 230 тыс. человек.

Такие данные приводят в Госпогранкомитете. Чаще всего возможность пересечь границу без проволочек используют соседи: жители Польши, Литвы и Латвии. Одни навещают родственников, другие делают покупки. Немало желающих и воспользоваться услугами белорусской медицины.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси: «С 15 апреля в страну въехало около 149,5 тыс. граждан Литвы, почти 59 тыс. граждан Латвии и порядка 18 тыс. лиц, которые носят статус не граждан Латвии. Число безвизовых посетителей из Польши составило около 7 тыс. человек».

Время пребывания в Беларуси по безвизу не должно превышать 90 дней в календарном году. Условия максимально удобные: гостям лишь необходимо зарегистрироваться по месту пребывания.

ОНТ