Более 200 обращений для разъяснения новых норм ценового регулирования поступило в МАРТ

В МАРТ поступило более 200 обращений для разъяснения новых норм ценового регулирования. Об этом в проекте "Страна говорит" на YouTube-канале БЕЛТА рассказал начальник главного управления МАРТ по Минску Кирилл Слабко.

"С момента принятия постановления №669 в МАРТ поступило уже более 200 обращений субъектов хозяйствования. Это оптовики, импортеры, розничная сеть. По поводу разъяснений тех или иных норм документа, с учетом применяемых субъектами бизнес-моделей, данные обращения аккумулируются, готовятся официальные разъяснения. Часть из них уже размещена на официальном сайте", - сказал Кирилл Слабко.

По его словам, вопросов у субъектов достаточно много и у каждого есть какие-то индивидуальные особенности деятельности, которые требуют более детального разъяснения. "Сейчас работа МАРТ в первую очередь направлена на подготовку всех этих разъяснений, в том числе каких-то точечных нюансов. Все они будут размещены на нашем сайте", - добавил он.