Более 200 нарушений в плане наведения порядка на земле выявил КГК в I полугодии

Комитетом госконтроля Могилевской области на постоянной основе проводятся контрольные мероприятия по вопросам выполнения поручений Главы государства по наведению порядка на земле. Результаты контроля свидетельствуют, что местными органами власти в целом обеспечивается выполнение намеченных мероприятий по благоустройству территорий и объектов организаций всех форм собственности. Вместе с тем эффективность этой работы пока недостаточна, имеют место факты бесхозяйственности и беспорядка, ненадлежащего содержания территорий населенных пунктов.

- Так, в I полугодии в этой сфере вскрыты 204 нарушения (146 уже устранено) в 7 городах и 9 районах области, - отметили в пресс-службе КГК Могилевской области. - Захламления, свалки бытовых и иных отходов на землях общего пользования выявлены в Могилеве, Мстиславле, Осиповичах, Белыничах, Краснополье, Бобруйском, Кличевском, Краснопольском, Могилевском, Осиповичском, Славгородском и Белыничском районах. Не был организован своевременный покос дикорастущей растительности на таких землях в Белыничах, Бобруйске, Мстиславле и Краснополье. Нарушения в содержании предоставленных землепользователям земель, а также прилегающих к ним территорий установлены в городах Бобруйск, Чаусы, Мстиславль и Белыничи, а также в Могилевском, Костюковичском, Краснопольском, Белыничском, Кричевском и Хотимском районах.

Кроме того, на местах допускается несвоевременное проведение специальных мероприятий в отношении представляющих потенциальную опасность неиспользуемых аварийных зданий и сооружений. Такие объекты были выявлены Комитетом в Могилеве, Мстиславле, Черикове, Бобруйске, Белыничах, Горках, Чаусах, Могилевском, Краснопольском, Белыничском, Кричевском и Славгородском районах.

По итогам контроля землепользователям вынесены рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков. Принятие мер взято на контроль.