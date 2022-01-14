Более 20 зубров провалились под лед в Свислочском районе Гродненской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

"По информации, поступившей из национального парка "Беловежская пуща", вблизи деревни Большие Масушины на территории Свислочского района обнаружен 21 зубр, провалившийся под лед. Животные были найдены в акватории пруда на реке Медянка", - рассказали в пресс-службе.

По предварительным данным, зубры находились в составе стада численностью не менее 100 особей, часть из которых погибла при преодолении водной преграды по льду. Кроме того, на берегу реки обнаружен погибший сеголеток (зубр возрастом 10-11 месяцев), который был загрызен хищниками, предположительно, волками.

Все погибшие животные извлечены из-подо льда. На месте работает комиссия с участием представителей Свислочской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, Свислочского районного отдела по чрезвычайным ситуациям, районной ветеринарной службы и научного отдела, отдела зуброведения и ветеринарной службы национального парка "Беловежская пуща".