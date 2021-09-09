Более 20 видов. В Бобруйске проходит выставка попугаев

Разнообразие этих птиц огромно – от крошечного дятлового попугайчика до гигантского ара.

2 Ученые предположили, что на территории Австралии волнистые попугаи живут уже около 5 миллионов лет.

3. Первыми европейцами, увидевшими попугаев, были солдаты Александра Македонского, вторгшаяся на индийскую территорию.

4. Попугаи считаются одними из самых умных птиц, что неоднократно подтверждено многочисленными исследованиями. В Австралии даже есть школы, специализирующиеся на обучении попугаев говорить.

5. Попугаи могут имитировать совершенно разные звуки: от голоса человека до шума работающих бытовых приборов. Делают это они только при помощи рта, ведь у птиц нет голосовых связок.

6. Самым крупным в мире попугаем считается гиацинтовый ара — очень красивый попугай с ярким синим оперением и отличительным желтым кольцом вокруг глаз. В длину некоторые особи достигают 1 метра, при этом весят великаны сравнительно немного — 1,5-2 кг.

7. Самым дорогим попугаем в мире считается великан — гиацинтовый ара. Цена на птичку – более 500 тыс. рублей, что объясняется невероятной красотой попугая и его редкостью.

8. Гиацинтовый ара находится на грани исчезновения и занесен в Международную Красную книгу. Виновники исчезновения красавца — охотники и ловцы птиц, использующие их в коммерческих целях.

9. Человеческой речи способны подражать несколько видов попугаев. Так, какаду могут запомнить до 40 слов и несколько предложений. Лори отличаются способностью воспроизведения 50 слов и нескольких предложений. А некоторые волнистики могут повторить около 100 слов, но при этом предложениями говорят редко.

10. Самым умным и способным к обучению считается попугай жако. Известны случаи, когда говоруны не только усваивали более 2000 слов, но и произносили их с различной интонацией, соответствующей теме «беседы».

11. Черные какаду достигают размеров 60 сантиметров и весят около 1 килограмма. У черного какаду самый большой, до 10 см длиной, и мощный клюв – он запросто может перекусить человеческий палец. Не удивительно, что слово «какаду» в переводе с малайского обозначает «кусачки».

12. Попугаи – одни из самых долгоживущих птиц. Максимальный возраст мелких особей – 25, а крупных – 100 лет.

13. Клювы попугаев имеют особую конструкцию, позволяющую птицам орудовать ими с невероятной точностью – например, склевывать семена с клубники, не повреждая при этом ягоду.

14. Попугаи имеют острый слух и поворачивают голову на сто восемьдесят градусов.

15. В Древнем Риме попугаи, умеющие говорить, стоили дороже молодых невольников. Для обучения птиц речи существовали специальные учителя, зарабатывавшие немалые деньги.

16. Самый тяжелый, но не самый большой — это попугай какапо (или совиный попугай). Длина тела какапо около 60 сантиметров, при этом вес может достигать 4 килограммов. Эти попугаи утратили способность летать и ведут в основном наземный образ жизни. Но иногда, видимо вспоминая о своем «пернатом» происхождении, какапо вскарабкиваются на вершины деревьев и планируют с высоты на расстояние до 50 метров. Встречаются тяжеловесы в Новой Зеландии.

17. Кстати, в США какапо признан одним из самых «уродливых» животных. Парадоксально, но здесь же он считается и одним из самых обаятельных. К тому же он пахнет. Не воняет, а именно пахнет, можно сказать, парфюмом.

18. Впервые привез попугаев в Грецию полководец Онезикрит, причем это были ручные птицы, поскольку попугаев в Индии держали в домах с незапамятных времен. В Индии даже считалось, что каждый благородный человек в жизни должен не только построить дом, посадить дерево и родить сына, но еще и обязательно воспитать попугая.

19. Ученые птички понравились грекам, очень быстро стали популярными и практически сразу попали в Древний Рим. Римские патриции считали, что каждый благородный дом должен иметь нескольких птиц, и поэтому покупали их за бешенные деньги.

20.Однако с упадком Римской империи исчезли и попугаи. Второе пришествие этих птиц в Европу произошло с началом Крестовых походов (в начале XI века). Однако птиц привозили мало, в пути они часто погибали, поэтому держали их лишь короли и высшая знать.

21.Попугай кеа — самый «кровожадный» попугай. Он обитает в Новой Зеландии. Местные фермеры терпеть не могут этих птиц: якобы, ночью пернатые нападают на овец и заклевывают их до смерти.

22. Действительно, кеа — единственный попугай, в рацион которого помимо привычных для этих пернатых орехов, фруктов, злаков и другой растительности, входит баранина. Новозеландские жители слагают о кровожадности кеа легенды и утверждают, что они наносят ощутимый урон овцеводству. Исследователи пришли к выводу, что в каждой стае кеа есть 2-3 особи, которые действительно способны убить овечку. Но как утверждают ученые, случается такое нечасто.

23. В Россию попугаев впервые привезли в конце 15 века, когда римский дипломат преподнес одну из ярких птиц монаршей особе.

24.Слово «попугай» в первый раз встречается в русских документальных источниках как один из пунктов описи имущества Бориса Годунова, сделанной в конце 16 века.

25. Самым распространённым видом домашних птиц являются кореллы и декоративные волнистые попугаи.

26.Самые крошечные – дятловые попугайчики. Длина тела взрослой особи — 10 см, а масса тела – всего 10-13 грамм. Из-за своего миниатюрного размера они почти недоступны для наблюдения учеными и по этой причине малоизучены. Живут они в Новой Гвинее.

27. У людей – бинокулярное зрение, а у попугаев – монокулярное. Это значит, что видеть они могут глазами – отдельно друг от друга.

28. Интересно, что у волнистых попугаев отсутствую голосовые связки, а звуки они воспроизводят только с помощью рта.

29.В природе они держатся стаями, численность которых может достигать 1 000 особей.

30. Какаду и другие представители попугайской породы, дают своим птенцам имена. Все они состоят из различных звуков, издающихся при чирикании птиц. Это научно доказанные факты.

31. Самые скоростные попугаи — волнистые. Летают эти птички со скоростью 120 км/ч, Правда, такая скорость кратковременна и пользуются волнистики своими способностями только во время поиска пищи.

32. В природе волнистые попугайчики обитают в Австралии и на некоторых прилегающих островах. Аборигены называют их «bedgerigas», что значит «пригодные для пищи».

33. Волнистые попугаи способны имитировать звуки, человеческую речь и голоса других животных. Их словарный запас обычно составляет 100-150 слов. Мировой рекорд по разговорчивости принадлежит попугаю Паку, он знал 1728 слов!

34. У волнистых попугайчиков очень хорошее зрение и слух. Они видят мир в цвете, с очень широким углом обзора и могут слышать звуки в диапазоне от 400-20.000 Герц.

35. Шоколад, соль, авокадо и алкоголь – отрава для волнистого попугая.

36. Амазонский попугай – самый высокий в мире. Его рост может достигать 1 метра.

37. Колонии патагонских попугаев могут насчитывать десятки тысяч особей. Науке известны случаи, когда в одной такой семье жили 70 тысяч птиц.

38. Температура тела здорового волнистого попугайчика составляет 41 градус, а их сердца сокращаются до 200 раз в минуту.

39. В Красную книгу был занесен попугай Жако. Такой чести он удостоился, как самая говорливая птица. Он знал около 400 слов, говорил целыми предложениями да еще и на нескольких языках!

40. Новорожденные попугайчики могут весить всего несколько граммов. Волнистые, например, 2 грамма.

41. У попугаев корелла зрение лучше человеческого. Они различают больше цветов и в секунду могут распознавать до 150 различных изображений, а мозг человека может распознать всего 16!

42. Индейцы часто использовали корелл и прочих попугаев в качестве сторожей, потому как те сообщали своим хозяевам о проникновении на территорию ужей. Эта информация подкреплена научно доказанными фактами.

43. Раньше ученые считали, что попугаи могут лишь неосознанно подражать речи человека и звукам. Но благодаря попугаю жако по кличке Алекс это мнение было опровергнуто. Он был занесен в Книгу рекордов Гинесса и удостоен звания самого умного попугая в мире! Ведь всемирно известный серый умник не только знал более 400 слов, но и мог оперировать следующими понятиями: размер, цвет, числа. Например, получив задание принести 5 больших красных мячиков, он выбирал действительно красные, большие и очень часто (процент попаданий — от 65 до 80%) приносил действительно пять!

44. У этих птиц есть настоящее чувство ритма. Такое открытие в 2011 году сделали ученые, увидев, как попугай Снежок танцует под предоставленную ему музыку. Темп композиции часто менялся, но движения Снежка менялись в такт.

45. Забавный случай произошел в США. В дом, где жил говорящий попугай, ворвались грабители. Птица запомнила имена нарушителей закона и повторила их в присутствии полиции. Злоумышленники были найдены.

46. Название попугаев вида «лори» в переводе с голландского языка означает «клоун». Такое «прозвище» птицы получили благодаря ярким перышкам.

47. Попугаи-лори питаются преимущественно пыльцой и нектаром, причем в их рацион входит свыше 5000 разновидностей цветов.

48. Среди попугаев могут встречаться левши и правши. Определить это можно, проследив за любимцем, какой лапкой он берет лакомство, к примеру.

49. Индийские полисмены задержали говорящую птичку, оскорбительно выражавшуюся в адрес женщины. В итоге выяснилось, что бранным словам домашнего питомца обучал ее сын, которому женщина приходилась мачехой.

50. Попугай, живущий в Москве, знает клички своих соседей по квартире — двух котов и двух собак. И когда кто-либо из «стаи» подходит к клетке умника, он безошибочно называет их по именам, никогда не путая Мурзика и Бобика.