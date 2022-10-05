Более 20 тысяч человек уже привились от гриппа в Могилевской области

По состоянию на 3 октября в Могилевской области прививками против гриппа уже охвачено более 20 тысяч человек.

Напомним, в 2022 году вакцинация населения будет осуществляться двумя вакцинами: «Гриппол Плюс» (трехвалентная), производства РФ – за счет бюджетных и внебюджетных (личных) средств; «ВаксигрипТетра»(четырехвалентная), производства Франция – за счет личных средств граждан.

Для всех производителей вакцин в сезоне 2022-2023гг рекомендован следующий окончательный состав вакцин на основе куриного эмбриона против гриппа для использования в Северном полушарии: A/Victoria/2570/2019 (H1N1) pdm09-подобный вирус; A/Darwin/9/2021 (H3N2)-подобный вирус; B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria)-подобный вирус; B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata)-подобный вирус (только для четырехвалентных вакцин).

- В первую очередь, защита от гриппа важна для групп высокого риска тяжелого течения, неблагоприятных последствий гриппа и высокого риска заболевания гриппом, - в очередной раз напомнили специалисты отдела эпидемиологии Могилевского облЦГЭиОЗ. – Это дети в возрасте от 6 месяцев до 3-х лет; дети от 3-х лет и взрослых с хроническими заболеваниями и иммунодефицитными состояниями; лица в возрасте 65 лет и старше; беременные женщины; медицинские и фармацевтические работники; дети и взрослые, находящихся в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания; работники госорганов, обеспечивающих безопасность государства и жизнедеятельность населения. Помимо этого, вакцинация также важна для работников образования, торговли, общественного питания, коммунальной сферы и других.

Вакцинация против гриппа в нынешнем году будет проходить на фоне продолжающейся пандемии COVID-19 и проводимой вакцинации против инфекции COVID-19. Согласно утвержденного Минздравом порядка вакцинации против инфекции COVID-19, допускается совместное (в один день) применение вакцин против гриппа и COVID-19 (за исключением живых вакцин), либо необходимо соблюсти минимальный интервал в 2 недели между введением двух вакцин.

Все желающие могут привиться, обратившись в организацию здравоохранения по месту жительства.

По материалам mogilevnews.