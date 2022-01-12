Более 20 градусов составит разница между ночной и дневной температурами 13 января в Могилевской области

Оранжевый уровень опасности вынес Могилевоблгидромет на ближайшие три дня, в связи с резким потеплением и, как следствие, гололедом и гололедицей, а также сильным ветром, порывы которого будут достигать 20 м/с. Погодные условия ближайших суток ночью будет определять область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние фронтальных разделов и поступление теплых воздушных масс с запада Европы. Атмосферное давление будет интенсивно падать.

13 января (четверг): ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачно, временами осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). В ночные часы местами туман. Утром и днем в отдельных районах гололед, слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью по области -19_-24°С, в Могилеве -22_-24°С.

Днем -2_+3°С и -1_+1°С.

14 января (пятница): облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью местами, утром и днем во многих районах порывы до 15-20 м/с.

Ночью -3 _+2°С.

Днем 0_+5°С.

15 января (суббота): ночью на большей части, днем местами кратковременный снег, мокрый снег, местами метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный 5-10, на большей части порывы до 15-20 м/с.

Ночью -3_+2°С.

Днем -2_+3°С.

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