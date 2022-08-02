Более 2,4 тысячи многодетных семей Могилева уже получили матпомощь

В рамках реализации Госпрограммы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2021-2025 годы в целях оказания социальной поддержки семьям, воспитывающим троих и более детей, из средств городского бюджета единовременная материальная помощь выплачена (по состоянию на 1 августа) уже 2446 семьям. В них воспитывается более 4,5 тысячи школьников. Об этом рассказали в управлении по труду, занятости, и социальной защите Моггорисполкома.

- Единовременная материальная помощь оказана в размере 30% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на 1 августа текущего года, на каждого учащегося, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования), что составляет 98,55 рублей. Выплата единовременной матпомощи производится путем перечисления денежных средств на базовые счета заявителей, — отметили в управлении.

К выплате матпомощь своим работникам для подготовки детей к новому учебному году активно продолжают оказывать и сами организации за счет собственных средств.

mogilevnews.by