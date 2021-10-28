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COVID-19

Более 2,12 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19

belta.by 87 0

Более 2,12 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19

Полный курс вакцинации против COVID-19 прошли более 2,12 млн белорусов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"На сегодня свыше 2 798 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 2 120 000 прошли полный курс вакцинации", - рассказали в пресс-службе.

https://youtu.be/zs61ek_Jz2Q

belta.by

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