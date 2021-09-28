Более 186 млн. рублей поступило в бюджет Бобруйска за 8 месяцев

За январь-август 2021 года в консолидированный бюджет Бобруйска поступило 186,1 млн. рублей. Доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 16,2 % или на 26,0 млн. рублей в фактическом исчислении.

Удельный вес платежей организаций в общей сумме поступлений составил – 90,9 % или 169,2 млн. рублей. Индивидуальными предпринимателями уплачено в бюджет 9,4 млн. рублей (5,1 %), поступления от физических лиц составили 7,5 млн. рублей (4,0 %).

Основными бюджетообразующими источниками являлись: подоходный налог с физических лиц – 37,7 %, НДС – 18,7 %, акцизы – 8,8 %, налог на прибыль – 7,5 %, налог при упрощенной системе налогообложения – 5,5 %.

Всего по состоянию на 1 сентября 2021 года на учете в инспекции МНС по г.Бобруйску состояло 53 288 плательщиков налогов (сборов, пошлин): 2 463 организации, 5 519 индивидуальных предпринимателей и 45 306 физических лиц. По сравнению с 1 сентября 2020 года плательщиков стало меньше на 336. Количество физических лиц уменьшилось на 327, организаций - на 26, а количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 17.

В первую пятерку плательщиков, которые внесли в январе-августе 2021 года наибольший вклад в бюджет, вошли ЗАО «Бобруйский бровар», СООО «Оазис Груп», ОАО «Красный пищевик», ОАО «Бобруйский завод растительных масел», ОАО «Бобруйский завод КПД». Удельный вес поступивших от них платежей составил 26,2 % в общих поступлениях в бюджет.