Более 1700 человек в новогоднюю ночь обратились за помощью к спасателям. Об этом журналистам рассказал первый заместитель начальника главного управления аварийно-спасательных служб и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Алексей Иоффе.

"В период проведения новогодних мероприятий для обеспечения безопасности были задействованы 467 работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и 45 единиц техники. В местах, где наши работники обеспечивали безопасность, все прошло в штатном режиме. В новогоднюю ночь, с 0.00 до 06.00 1 января по линиям 101 и 112 поступили 1705 сообщений. Из них 151 - о возникновении пожаров либо мелких возгораний. 1042 сообщения поступило на единую диспетчерскую службу о нарушении условий жизнедеятельности. Кроме того, 512 сообщений носили консультативный характер", - рассказал Алексей Иоффе. Всего в новогоднюю ночь было зарегистрировано 11 пожаров, при которых никто не погиб.