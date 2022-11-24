Более 16 тысяч новогодних деревьев планируют реализовать лесхозы Могилевщины

Лесхозы Могилевской области планируют заготовить для реализации на елочных базарах порядка 16-17 тысяч новогодних деревьев, сообщили в Могилевском государственном производственном лесохозяйственном объединении (МГПЛХО).

- Кроме традиционных елей и сосен покупателям предложат уже полюбившиеся многим новогодние деревья в кадках, а также новогодние букеты и композиции, - рассказал замначальника отдела производства и реализации продукции МГПЛХО Василий Шик. Стоимость главных новогодних атрибутов в Могилеве останется на уровне прошлогодней.

Так, пушистую красавицу до 1 м можно будет приобрести в среднем по цене около 8 рублей, от 1 до 2 м – чуть выше 10 рублей, от 2 до 3 м – около 21 рубля. Стоимость ели или сосны в кадке – 18,5 - 19 рублей. Цены на новогодние букеты и композиции будут от 5 рублей.

По словам Василия Шика, ориентировочная дата начала елочных базаров в нынешнем году - 23 декабря. Точная дата будет известна в ближайшие дни. В Могилеве елочные базары будут традиционно организованы на рынках и мини-рынках в спальных районах города, возле торговых центров и крупных магазинов, оживленных остановок общественного транспорта. Полный список мест продажи новогодних деревьев скоро будет размещен на сайте Могилевского ГПЛХО.

- В предпраздничные дни с целью пресечения незаконных рубок новогодних деревьев гослесохрана усилит рейдовую работу, а также использование камер фото- и видеофиксации, - напомнил Василий Шик.

mogilevnews