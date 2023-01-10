Более 150 стрелков из Беларуси и России примут участие в 1-м этапе открытого Кубка Беларуси

Первый этап открытого Кубка Беларуси по пулевой стрельбе, посвященный памяти заслуженного тренера СССР и БССР Анатолия Юрчика, стартует 11 января в Минске, сообщает БЕЛТА.

Как рассказали организаторы, в соревнованиях, которые пройдут на базе спортивно-стрелкового комплекса имени маршала Тимошенко, примут участие более 150 стрелков из Беларуси и России. Всего будет разыграно 10 комплектов наград. Победители и призеры будут определены в личных зачетах среди мужчин и женщин, а также в упражнениях смешанных пар.

Первый в новом сезоне турнир продлится до 15 января.