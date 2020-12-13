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Происшествия

Более 150 человек пострадали от гололедных травм за прошедшие сутки в Могилевской области

mogilevnews.by 24 0

Более 150 человек пострадали от гололедных травм за прошедшие сутки в Могилевской области

С 12 по 13 декабря за медицинской помощью в Могилевской области обратились 159 человек. Из них — 151 пациент получил помощь амбулаторно, 8 пациентов госпитализированы. Категория травм - все гололедные.

Минздрав напоминает, что потенциально травмоопасными местами в период гололеда являются ступеньки подъездов, подземных переходов, в том числе метрополитена, остановки общественного транспорта, а также горки, в том числе детские.

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