Более 150 человек пострадали от гололедных травм за прошедшие сутки в Могилевской области

С 12 по 13 декабря за медицинской помощью в Могилевской области обратились 159 человек. Из них — 151 пациент получил помощь амбулаторно, 8 пациентов госпитализированы. Категория травм - все гололедные.

Минздрав напоминает, что потенциально травмоопасными местами в период гололеда являются ступеньки подъездов, подземных переходов, в том числе метрополитена, остановки общественного транспорта, а также горки, в том числе детские.