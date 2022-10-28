Более 140 белорусских и российских гимнастов соберет турнир спортивной славы в Могилеве

Открытые республиканские соревнования по спортивной гимнастике "Турнир спортивной славы" пройдут с 1 по 3 ноября в Могилеве. Об этом сообщили в отделе спорта и туризма Могилевского горисполкома.

Соревнования состоятся во Дворце гимнастики и соберут более 140 спортсменов в возрасте от 11 до 27 лет из регионов Беларуси и России. Участниками также станут сильнейшие гимнасты национальных и сборных команд, включая олимпийских чемпионок 2020 года в командном первенстве. Как отметили организаторы, турнир послужит хорошей школой спортивного мастерства, где можно приобрести бесценный соревновательный опыт.

Парад открытия соревнований и их начало состоятся 1 ноября. Так, в этот день свое мастерство в многоборье покажут мужчины. Многоборье женщин состоится 2 ноября, 3-го числа запланированы финальные соревнования мужчин и женщин, а также церемония закрытия состязаний.