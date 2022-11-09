Более 130 мертвых тюленей нашли на побережье Каспийского моря в Казахстане

В Казахстане на побережье Каспийского моря обнаружены более 130 туш тюленей. Об этом сообщили в пресс-службе комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана, информирует ТАСС.

Во время планового осмотра на побережье сотрудники управления рыбной инспекции нашли 131 мертвого тюленя. Для установления причин их смерти были привлечены представители власти, экологи, а также сотрудники Центра по изучению и реабилитации каспийского тюленя.

Сообщается, что ученые и ветврачи на месте гибели животных производят соответствующие отборы проб воды и почвы, а также тканей для гистологических и токсикологических лабораторных исследований.