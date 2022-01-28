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Происшествия

Более 13 т лома черного металла изъяли в Бобруйске

mogilev.mvd.gov.by 55 0

Более 13 т лома черного металла изъяли в Бобруйске

Более 13 тонн лома черного металла изъяли правоохранители в Бобруйске, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"На днях бобруйскими сотрудниками БЭП и ГАИ был задержан грузовик, в котором перевозили более 13 тонн лома черного металла, - отметили в УВД. - Документов на груз не было, а позже выяснилось, что металлолом доставлялся для реализации в Россию".

Сотрудники милиции установили, что лом металла принадлежит предприятию, зарегистрированному в Минской области. Приобретенные осенью прошлого года бывшие в употреблении 4 металлические емкости работники общества демонтировали и разрезали на листы, планируя продать как металлолом.

Груз стоимостью более Br82 тысяч изъят. По факту незаконной предпринимательской деятельности в отношении руководства предприятия составлен протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф в размере до 500 базовых величин.

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