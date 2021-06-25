Более 120 тысяч рублей незаконно израсходовали спортучреждения региона – КГК

На заседании коллегии Комитета рассмотрены результаты контроля учреждений физической культуры и спорта, выполнения ими мероприятий Госпрограммы в этой сфере.

Коллегией отмечено, что при значительной государственной поддержке спортивных учреждений в отдельных из них имеются проблемы с обеспечением их необходимым оборудованием и инвентарем для полноценного учебно-тренировочного процесса.

Не во всех учреждениях должным образом налажена бюджетно-финансовая дисциплина, их руководителями допускаются незаконное и неэффективное использование госсредств и имущества.

По результатам проведенных Комитетом в 2020 году и истекшем периоде 2021 года контрольных мероприятий возвращены в бюджет более 120 тыс. рублей незаконно расходованных спортивными учреждениями средств, к различным видам ответственности привлечены 6 должностных лиц.

Коллегией Комитета внесены предложения заинтересованным госорганам по повышению эффективности деятельности спортивных учреждений, их исполнение взято на контроль.