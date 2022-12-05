Более 1,2 тыс. нарушений ПДД выявлено за выходные на дорогах Могилевской области. Об этом сообщили в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

За субботу и воскресенье в регионе сотрудниками ГАИ задержаны 9 пьяных водителей и 30 бесправников, 407 пешеходов привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД, причем 78 из них находились в нетрезвом состоянии. Кроме того, за выходные зарегистрировано одно ДТП, в котором один человек получил травмы.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что в зимних условиях водителям при движении нужно быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила проезда пешеходных переходов. При возможности необходимо отказаться от рискованных маневров, обгонов и опережений.

"В свою очередь, пешеходам важно проявлять осторожность при пересечении проезжей части. Автомобиль невозможно остановить мгновенно, особенно на скользкой дороге", – уточнили в ГАИ.

По материалам belta.by.