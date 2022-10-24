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Происшествия

Более 1,1 тыс. нарушений ПДД выявлено за выходные в Могилевской области

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Более 1,1 тыс. нарушений ПДД выявлено за выходные в Могилевской области

За прошедшие выходные на дорогах Могилевской области выявлено более 1,1 тыс. нарушений ПДД. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

В Могилевской области в выходные зарегистрировано ДТП, в котором один человек получил травмы. Авария произошла вечером 22 октября в Климовичах. 22-летний местный житель ехал на автомобиле Volkswagen по ул.Ленина и совершил наезд на 32-летнего мужчину, который двигался по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход госпитализирован.

Кроме того, на дорогах области за выходные сотрудники ГАИ задержали 10 нетрезвых водителей и 30 бесправников. К административной ответственности привлечены 334 пешехода, из них 77 человек находились в состоянии алкогольного опьянения.

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