Более 1,1 тыс. нарушений ПДД выявлено за выходные в Могилевской области
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За прошедшие выходные на дорогах Могилевской области выявлено более 1,1 тыс. нарушений ПДД. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
В Могилевской области в выходные зарегистрировано ДТП, в котором один человек получил травмы. Авария произошла вечером 22 октября в Климовичах. 22-летний местный житель ехал на автомобиле Volkswagen по ул.Ленина и совершил наезд на 32-летнего мужчину, который двигался по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход госпитализирован.
Кроме того, на дорогах области за выходные сотрудники ГАИ задержали 10 нетрезвых водителей и 30 бесправников. К административной ответственности привлечены 334 пешехода, из них 77 человек находились в состоянии алкогольного опьянения.
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