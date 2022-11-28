Более 1,1 тыс. нарушений ПДД выявлено за прошедшие выходные в Могилевской области. Об этом сообщили в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Сотрудники ГАИ за субботу и воскресенье выявили в регионе более 1,1 тыс. нарушений ПДД. Зарегистрировано одно ДТП, в котором один человек погиб и два получили травмы. Задержаны 14 пьяных водителей и 16 бесправников, 383 пешехода привлечены к административной ответственности за нарушения правил дорожного движение, 53 из которых находились в нетрезвом состоянии.

Госавтоинспекция напоминает, что в снегопад водителям при движении нужно быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила проезда пешеходных переходов. Также при возможности необходимо отказаться от рискованных маневров, обгонов и опережений.

Пешеходам важно проявлять осторожность при пересечении проезжей части. "Автомобиль невозможно остановить мгновенно, особенно на скользкой дороге", – предупреждают правоохранители.

По материалам belta.by.