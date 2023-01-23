Более 11 тыс. белорусов включились в программу накоплений на "вторую пенсию". Об этом заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в эфире телеканала "Беларусь 1".

Прошло уже более трех месяцев с момента ввода механизма добровольной накопительной пенсии с финансовой поддержкой государства ("три плюс три"). По словам Ирины Костевич, уже было заключено 11 тыс. договоров по этой программе. "В лидерах женщины. Больше всего этой программой воспользовались в Минске и Минской области", - пояснила она.

Что касается периода выплат, то он может быть в течение 5 или 10 лет после выхода на пенсию. В большинстве случаев белорусы выбирают выплаты в течение 5 лет. "Мы видим большую заинтересованность и продолжаем эту работу", - рассказала министр.