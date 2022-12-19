Более 10,6 тыс. жителей Беларуси пострадали от гололеда. В Могилевской области зарегистрированы 1 тыс. 782 пациента

В Беларуси с 21 ноября, когда был первый день гололеда, по 19 декабря зарегистрирован 10 тыс. 621 пострадавший от гололедных и холодовых травм. Среди всех пострадавших 2 тыс. 151 - дети, сообщает на пресс-служба Минздрава.

Больше всех пострадавших в Гомельской области - 2 тыс. 310 человек. При этом 140 пациентов госпитализированы, остальные получили амбулаторную помощь. Гололедная травма диагностирована у 2 тыс. 300 пациентов, у 10 - холодовая.

Много пострадавших и в Минской области - 1 тыс. 879. Госпитализированы 140 человек, в том числе 7 - за прошедшие сутки, остальным помощь оказана амбулаторно. Гололедную травму получили 1 тыс. 848 пациентов, 31 - холодовую.

В Могилевской области зарегистрированы 1 тыс. 782 пациента. Госпитализированы - 168 человек, в том числе 5 - за прошедшие сутки. У 1 тыс. 755 - гололедная травма, у 27 - холодовая.

В Брестской области к медикам обращались за весь этот период 1 тыс. 336 пациентов. Из них 165 человек госпитализированы (за прошедшие сутки 4), остальные получили амбулаторную помощь. Гололедная травма - у 1 тыс. 308 пациентов, холодовая - у 28.

А в Витебской области зарегистрированы 1 тыс. 405 пациентов. Госпитализированы 85 (за прошедшие сутки 5), остальные получили амбулаторную помощь. Гололедная травма диагностирована у 1 тыс. 380 пациентов, у 25 - холодовая.

Несколько меньше пострадавших в Гродненской области - 1 тыс. 146 пациентов. Причем 167 человек были госпитализированы, в том числе трое за прошедшие сутки. Гололедную травму получили 1 тыс. 130 пациентов, 16 - холодовую.

Меньше всего пострадавших в Минске - 763, из них 81 госпитализирован (за прошедшие сутки 2). У 749 пострадавших диагностирована гололедная травма, у 14 - холодовая.

В Минздраве отметили, что в зимний период количество обращений к медикам из-за травм увеличивается в 2-3 раза. Потенциально травмоопасные места в период гололеда - ступеньки подъездов, подземных переходов, в том числе метрополитена, остановки общественного транспорта, горки, в том числе детские. Если травмы избежать не удалось, рекомендуется обратиться в ближайший травмпункт.