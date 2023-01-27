Более 100 участников соберет региональный этап интеллектуальной игры «Молодежный квиз» в Могилеве

Более 100 участников соберет 27 января региональный этап интеллектуально-развлекательной игры "Молодежный квиз" в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевском областном комитете БРСМ.

"Молодежный квиз" - это инициатива Белорусской республиканской пионерской организации, игра представляет собой викторину в современном облике, - отметили в обкоме. - Она предполагает использование медиаконтента и технических средств, живое общение и праздничную атмосферу. Участники смогут продемонстрировать интеллект, эрудицию и смекалку. В каждом блоке вопросов упор делаться не только на знания, но и на логику. Наиболее внимательные смогут найти ответ в самом вопросе".

Игра будет состоять из 6 блоков. В каждый раунд войдут по 6 вопросов по предложенной тематике, на обсуждение каждого из них будет отведено 30 секунд. Участниками квиза станут команды по 6 человек. Дружина, которая наберет наибольшее количество баллов, представит Могилевскую область на республиканском этапе, проведение которого запланировано уже в феврале этого года.