Более 10 тыс. пациентов после COVID-19 прошли с начала года стационарную реабилитацию

В Беларуси с начала года более 10 тыс. пациентов после COVID-19 прошли стационарную медицинскую реабилитацию, сообщила журналистам заместитель директора РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации Диана Казакевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"По состоянию на 30 сентября 318 коек остаются перепрофилированными. За 2021 год (на конец сентября) было реабилитировано 10 тыс. 229 пациентов. При этом более 90% пациентов после этапа ранней стационарной медицинской реабилитации были выписаны к труду, то есть выписаны с выздоровлением", - сказала Диана Казакевич.

Она отметила, что в связи с пандемией в стране в кратчайшие сроки была создана система медицинской реабилитации пациентов, перенесших COVID-19, в том числе пневмонию, вызванную этой инфекцией. С 2020 года в разные сроки было перепрофилировано более 1 тыс. коек для оказания такой помощи. Ранняя стационарная медицинская реабилитация оказывалась как на республиканском уровне, в том числе в РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации, где все 110 коек были перепрофилированы, так и на областном, районном уровнях, а также в амбулаторных отделениях.

Диана Казакевич подчеркнула, что функционирование системы ранней стационарной медицинской реабилитации является большим достижением белорусского здравоохранения.