Более 10 промпредприятий примут участие в выставке «Беларусь интеллектуальная»

Более 10 предприятий системы Министерства промышленности примут участие в выставке достижений науки "Беларусь интеллектуальная", которая состоится 20-22 января в НВЦ "БелЭкспо". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минпрома.

Разработки Министерства промышленности будут представлены в разделах: "Сельскохозяйственные машины и оборудование" ("Гомсельмаш", "Лидагропроммаш", МТЗ), "Индустрия 4.0" (БЕЛАЗ, "Витязь", "Автокомпоненты", "Атлант", Минский моторный завод), "Инновационное приборостроение" ("Интеграл", "Планар"), "Искусственный интеллект. IT-технологии. Робототехника" (БЕЛАЗ, "Горизонт"), а также "Обороноспособность. Военная наука" ("ЛЭМТ" БелОМО).

По словам замминистра промышленности Алексея Козлова, создан мощный тандем предприятий системы Минпрома и научного сообщества. Важнейшее направление в сотрудничестве - внедрение разработок ученых в производство. Ежегодно создаются инновационные продукты и внедряются передовые технологии.

Наиболее значимые мероприятия, реализованные в 2022 году: для МАЗа в республике освоен выпуск кондиционеров, системы курсовой устойчивости, электроуправляемых зеркал; для БЕЛАЗа - новых моделей шин и новой номенклатуры отливок; для "Бобруйскагромаша" - узла разбрасывания; в "Гомсельмаше" началось производство угловых передач; "АМКОДОР" приступил к разработке ранее импортируемой линейки тандемных мостов, манипуляторов и харвестерных головок.

В системе Минпрома в качестве научных аккредитовано 19 организаций. В их число входят ведущие предприятия машиностроительной отрасли: БЕЛАЗ, БМЗ, МТЗ, МАЗ, "Гомсельмаш".