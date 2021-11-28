Более 1,8 тыс. беженцев вернулись в Ирак авиарейсами из Минска
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Более 1,8 тыс. граждан Ирака вернулись домой авиарейсами из Минска. Такую информацию разместила авиакомпания Iraqi Airways на своей официальной странице в Facebook, сообщает БЕЛТА.
Очередной рейс иракских авиалиний, предназначенный для эвакуации иракских граждан, застрявших на белорусско-польской границе, из аэропорта Минска в Ирак, был выполнен 27 ноября. На борту находились 418 пассажиров. Таким образом, число людей, которые были доставлены на этих рейсах в Ирак, увеличилось до 1876.
Как сообщалось, еще два вывозных рейса в Ирак будут выполнены 28 и 29 ноября авиакомпанией Iraqi Airways.
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