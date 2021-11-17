Более 1,2 тыс. новых случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано за январь-октябрь в Беларуси

В Беларуси за январь - октябрь 2021 года зарегистрировано 1225 новых случаев ВИЧ-инфекции, показатель заболеваемости остался на уровне аналогичного периода 2020 года и составил 13,1 случаев на 100 тыс. населения. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Больше всего случаев ВИЧ-инфекции за этот период выявлено в Гомельской области - 326, Минске - 322, Минской области - 229. В Брестской области за десять месяцев этого года зарегистрировано 86 случаев, Витебской - 81, Гродненской - 51, Могилевской - 130.

В эпидемический процесс вовлечены все возрастные группы населения, однако основная доля граждан, у которых впервые выявляют вирус, - люди старше 30 лет. На эту категорию пришлось 84,5% из числа зарегистрированных за январь - октябрь случаев ВИЧ.

По данным с 1987 года основным путем заражения является половой (66,6%), доля парентерального пути передачи ВИЧ (при внутривенном введении наркотических веществ) составляет 31,3%. За январь - октябрь 2021 года удельный вес людей, инфицирование которых произошло половым путем, составляет 83,7%, доля парентерального пути передачи ВИЧ - 14,2%.

В общей структуре ВИЧ-инфицированных преобладают мужчины (60,6%), доля женщин - 39,4%. Удельный вес женщин, вовлеченных в эпидемический процесс по ВИЧ-инфекции за январь - октябрь, составил 39,8%.

В социальной структуре ВИЧ-инфицированных, впервые выявленных за десять месяцев этого года, 41,9% составляют лица рабочих специальностей и служащие, 33,6% - без определенной деятельности, 9,1% - из мест лишения свободы

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