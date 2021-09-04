Бокий дома: Паралимпиада в Токио получилась очень тяжелой из-за пандемии

Пятикратный чемпион Паралимпийских игр в Токио белорусский пловец Игорь Бокий сегодня вернулся на родину, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Возвращаться домой всегда приятно, а тем более когда завоеваны медали и задача выполнена, то переполняют только положительные эмоции", - сказал Игорь Бокий. Он отметил, что в отличие от предыдущих Паралимпиад в Лондоне и Рио-де-Жанейро на это раз в Токио было гораздо сложнее. В первую очередь это связано с пандемией коронавируса, перед стартом пришлось немало поволноваться в связи с разного рода ограничениями. Во многом из-за этого не было уверенности, что получится выступить на должном уровне и показать высокие результаты.

"Мы приехали в Токио за неделю до старта и спустя два дня у нас два человека сдали положительные тесты, мы уже подумали, что могут и всю команду закрыть. Пришлось каждый день сдавать ПЦР-тесты, поэтому все было достаточно напряженно", - рассказал чемпион. Тем не менее, когда завоевал первую медаль, волнение спало, это сбило предстартовый мандраж и потом все пошло легче: "Я вспомнил, что это далеко не первые мои старты и все вошло в привычную колею".

Игорь Бокий сказал, что доволен своими результатами, ведь кроме пяти золотых медалей, завоеванных в японской столице, было установлено несколько мировых рекордов, так что все в порядке. Тем более что все проходило в условиях пандемии, и поэтому эта Паралимпиада была самой тяжелой.

Говоря о дальнейших планах, Игорь Бокий отметил, что сейчас будет восстанавливаться после довольно продолжительного сезона, нужно отдохнуть: "А в дальнейшем планирую продолжить выступление, силы еще есть, так что буду стараться на каждом турнире выступать как можно лучше, стремиться достичь своего максимума". В следующем году 27-летний бобруйчанин планирует выступить на чемпионате мира, а потом начать подготовку к следующим Паралимпийским играм, которые пройдут в 2024 году в Париже.

Завоевав в Токио пять наград высшей пробы, Игорь Бокий стал 16-кратным чемпионом Паралимпийских игр. До этого он стал обладателем 11 золотых медалей на Паралимпиадах в Лондоне-2012 (5) и Рио-де-Жанейро-2016 (6).

Паралимпиада в столице Японии завершится завтра. В медальной копилке белорусской сборной сейчас 7 наград: 5 золотых, обладателем которых стал Игорь Бокий, серебро Егора Щелканова и бронза копьеметательницы Елизаветы Петренко. В Токио белорусские спортсмены выступают в пяти видах спорта.