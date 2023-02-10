Богдан: нужно больше информировать население о возможностях электронного рецепта

Нужно больше информировать население о возможностях электронного рецепта, заявила председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Богдан на итоговом заседании коллегии комитета по здравоохранению, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все учреждения подключены к информационной системе "Электронный рецепт". Сегодня задача - это расширение использования электронных рецептов, в частности их выписка при визитах врача на дом с использованием мобильной цифровой подписи", - сказала Елена Богдан.

Вместе с тем, заметила председатель комитета по здравоохранению, большое число выписанных рецептов остается невостребованным.

"Очень часто наши специалисты дублируют электронный рецепт на бумажном носителе, - отметила Елена Богдан. - Остается слабое информирование населения о возможностях электронного рецепта. Это тоже одна из наших задач на 2023 год".

БЕЛТА