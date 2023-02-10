Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Здоровье

Богдан: нужно больше информировать население о возможностях электронного рецепта

3 0

Богдан: нужно больше информировать население о возможностях электронного рецепта

Нужно больше информировать население о возможностях электронного рецепта, заявила председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Богдан на итоговом заседании коллегии комитета по здравоохранению, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все учреждения подключены к информационной системе "Электронный рецепт". Сегодня задача - это расширение использования электронных рецептов, в частности их выписка при визитах врача на дом с использованием мобильной цифровой подписи", - сказала Елена Богдан.

Вместе с тем, заметила председатель комитета по здравоохранению, большое число выписанных рецептов остается невостребованным.

"Очень часто наши специалисты дублируют электронный рецепт на бумажном носителе, - отметила Елена Богдан. - Остается слабое информирование населения о возможностях электронного рецепта. Это тоже одна из наших задач на 2023 год".

БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿