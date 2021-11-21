Богатство, творчество, основа жизни

Ежегодно в третье воскресенье ноября в Беларуси профессиональный праздник – День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса – отмечают люди, благодаря которым на нашем столе всегда есть молоко и хлеб, овощи и фрукты, мясо и колбаса.

И пусть сегодня в магазинах предлагают множество лакомств, но хлеб, мне кажется, остается вне конкуренции и все равно на первом месте. Душистая горбушка с солью, свежий ломоть «серого кирпичика», щедро посыпанный сахаром, слоеная трубочка с кремом, фигурная булочка с изюмом… – вкус, любимый с детства.

Коллектив Бобруйского филиала ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» встречает профессиональный праздник с высокими наградами: на прошлой неделе на крупнейшей в стране продовольственной выставке-ярмарке «ПродЭкспо-2021» в республиканском смотре-конкурсе качества хлебобулочных и кондитерских изделий «Смакота-­­2021» продукция нашего филиала «Домочай» удостоена гран-при 2-й степени (печенье «Домовенок» и пирожное «Дебют») и золотой медали (торт «Бобруйский ласунак»).

– На конкурс можем предоставлять изделия, которые пользуются спросом и покупатель их уже знает, или новинки, что еще только готовятся поступить в продажу. Мы всегда выбираем продукцию, которая имеет свои особенности, высокие вкусовые качества, красивое оформление. Оценка идет по многим параметрам. Участие и победа в нынешнем конкурсе – результат труда всего коллектива, поскольку над этими видами новых изделий работала целая творческая группа. Технологи, кондитеры принимали участие в разработке и оформлении, потому что нужно было учесть все, чтобы получить достойный результат, – рассказывает главный технолог предприятия Галина Ремизова.

– Это большой, каждодневный, рутинный труд. На подготовку уходит не один месяц. Дело чести – получить награды, а не просто поучаствовать с образцами. Вложить труд, желание, мечты в победу предприятия. На конкурсе огромная конкуренция представленной продукции, поэтому отвезти три изделия и за все получить дипломы – отличный результат, – добавляет начальник управления производством Ева Акулич.

Золотые руки кондитера

Кондитер 6-го разряда Галина Марченко – одна из тех, кто приложил мастерство и фантазию к оформлению торта «Бобруйский ласунак». Галина Владимировна 44 года трудится на предприятии. Пришла на хлебозавод совсем девчонкой «со школьной скамьи», обу­чалась кондитерскому делу прямо на производстве. Сейчас это кондитер с золотыми руками, говорят ее коллеги. Галина Марченко от начала и до конца досконально изучила весь процесс подготовки, выпечки и отделки тортов и пирожных. Знает, как варить сиропы, как замесить и отпечь полуфабрикаты, как украсить изделие, чтобы в торговой сети кондитерская продукция бобруйского «Домочая» отличалась от других производителей.

В профессии кондитера Галину Марченко привлекает многое: нравится ей украшать торты и пирожные, интересно участвовать в разработке новых изделий. А вот кушать сладкое не любит. Только когда делают новинки, обязательно пробует, чтобы узнать их качество и вкус. Время диктует современные технологии, новое сырье, но бобруйские кондитеры стараются работать в основном на натуральных продуктах и соответствовать предпочтениям потребителей.

На участке тортов и пирожных трудится небольшой коллектив кондитеров, но за сутки они делают примерно 200 кг изделий. Вся эта продукция оформляется вручную. Поэтому, по мнению Галины Владимировны, среди главных качеств, помогающих в работе, непременно должны быть трудолюбие, сосредоточенность, художественный вкус и творческий подход. Опытные кондитеры помогают освоиться в профессии молодым коллегам. «Девочки старательные, хорошие, учим их. Что не получается, показываем, как надо делать правильно. Мне очень нравится работать в нашем дружном, сплоченном коллективе», – говорит Галина Марченко.

– Галина Владимировна – очень ответственный, безотказный человек старой закалки. Она не только создает изысканную продукцию, но вкладывает опыт и знания, воспитывает и «растит» молодых специалистов для предприятия. Таким людям низкий поклон до земли, – искренние благодарные слова звучат от начальника управления производством.

Создает хлебные шедевры

Еще один уникальный специалист, чья работа достойна внимания, трудится на производстве 24 года. Благодаря инженеру-технологу Татьяне Силковой Бобруйский филиал неоднократно занимал в различных конкурсах призовые места за хлебобулочные изделия.

В обязанности Татьяны Ивановны входят контроль технологического процесса на производстве, разработка новых видов и ассортиментов продукции, постановка их на линию. За год ее учас­ток выпускает не менее 10 новых видов хлебобулочных изделий. Сдоба с новыми оригинальными начинками (например, с маком и добавлением цедры апельсина), улучшенные хлеба с посыпками, с добавками злаковых культур, отрубей. «Ориентируемся, чтобы придумать вкусное интересное и полезное изделие. Следим за современными тенденциями: сейчас от пшеничной муки многие отказываются, больше идем к здоровому питанию. Поэтому популярна «зеленая линейка» продукции, диетическое профилактическое питание остается актуальным», – заметила Татьяна Силкова.

Татьяна Ивановна – трудолюбивый, скромный, добросовестный человек, любит дело, которым занимается. Она работала на разных участках хлебного производства, и везде о ней положительно отзываются коллеги. Участвует в разработке многих рецептур. С помощью ее творческого подхода к делу, благодаря ее умению и старанию внедренная в производство продукция пользуется популярностью у покупателей. Восхищение вызывают красивейшие караваи, приготовленные Татьяной Силковой.

– Татьяна Ивановна готовит караваи на выставки, конкурсы, праздники (свадьбы, «Дожинки», «Венок дружбы»). Она чувствует тесто и творит чудеса. ­Из ее рук продукция получается пышной, ароматной, полезной и вкусной, – хвалит Ева Акулич.

– Добавлю, что хлебобулочные изделия, которые делает наша Татьяна Ивановна, – эксклюзивные, выставочного варианта, – включается в разговор заместитель директора по идеологической работе Елена Папруга. – Ее творческий подход, лепка элементов для украшения караваев: солнышек, цветочков, птичек – это как работа скульптора, не каждый сможет. У нас немного таких специалис­тов с золотыми руками. У нее получаются хлебные шедевры. На фестиваль «Венок дружбы» у нас, помню, заказывали 40 караваев, которые дарили делегациям, и каждый был неповторимый. Придумать рисунок на каравай, считаю, такой же творческий процесс, как для композитора написать музыку.

– Сначала «рисую» мысленно в голове, потом собираю в единую композицию из теста. Хочется все природные наши белорусские символы – колосья, ромашки, васильки – воплотить и украсить ими каравай, – говорит Татьяна Силкова.

Работать на хлебном производстве тяжело: ежедневно от начала приготовления до упаковки обычного хлеба у специалистов занимает 12-14 часов. Этот длительный процесс необходимо тонко контролировать, чувствовать, знать. И отрадно видеть, что в Бобруйском филиале «Домочая» трудятся такие люди, как Татьяна Силкова и ее коллеги, любящие свою непростую работу, с творческим подходом к делу и всегда уверенные, что хлеб – основа жизни и наше богатство.

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