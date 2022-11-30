Боевая подготовка в 147-м зенитном ракетном полку
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Сегодня, 30 ноября, с новобранцами 147-го зенитного ракетного полка проведено комплексное занятие по боевой подготовке, в ходе которого были отработаны элементы отражения нападения противника, оказание первой медицинской помощи раненым и их эвакуация с поля боя.
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