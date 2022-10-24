Боевая ничья с «Минском»

В матче 27 тура чемпионата Республики Беларусь по футболу «Беларусбанк – Высшая лига» футболисты «Белшины» на домашнем стадионе «Спартак», ведя в первом тайме со счетом 2:0, завершили встречу с ФК «Минск» боевой ничьей –2:2.

На отчетную игру бобруйчане вышли в следующем стартовом составе: №13 Артем Денисенко, №2 Алексей Матлах, №4 Владислав Соланович, №5 Илья Кухарчик, №6 Муса Иса, №17 Дмитрий Вашкевич, №21 Артур Слабашевич, №23 Михаил Колядко, №27 Дмитрий Гомза, №30 Егор Трояков и №34 Кирилл Родионов.

Уже на 4-й минуте наши земляки могли выйти вперед – опасный дальний удар справа наносил Владислав Соланович, но чуть-чуть не хватило точности. А вот еще через три минуты счет в матче был открыт. После ввода мяча из-за боковой и навеса в штрафную зону гол на свой счет записал защитник «шинников» Егор Трояков. На 16-й минуте Соланович мог бы укрепить преимущество своей команды, но опять же мяч после его удара просвистел рядом со штангой ворот соперника. «Взорвались» трибуны «Спартака» на 38-й минуте. После навеса со штрафного Михаилом Колядко, Дмитрий Вашкевич делает счет 2:0 в пользу «Белшины» (второй гол в сезоне). Не останавливаясь на достигнутом, «красно-черные» продолжали наседать на ворота гостей. К примеру, тот же Трояков на 40-й минуте имел отличный шанс оформить дубль, но на этот раз Егору не хватило точности… Перерыв.

Нельзя сказать, что во второй половине матча бобруйчане расслабились или стали играть на удержание счета. Но было заметно, что в своей игре добавили «горожане». Все чаще их атаки стали представлять реальную угрозу для наших ворот. А на 64-й минуте сократили разрыв в счете. После пушечного удара Владимира Хващинского мяч угодил в перекладину ворот, в нашего голкипера Артема Денисенко и от него – в сетку ворот. Илья Кухарчик, Дмитрий Гомза могли бы решить исход этого матча, но… Но на последней минуте основного времени гости сравняли счет.

Пресс-конференция.

Альберт Рыбак («Белшина»):

– Впечатления о матче двоякие. Вначале казалось, что у нас все получается, мы контролируем игру. А потом впечатления поменялись. Поменялось и настроение. Такие игры упускать нельзя. Завладев инициативой, нельзя отдавать ее сопернику, терять контроль над игрой. Нужно играть до конца матча, до финального свистка. Обидно… Нельзя было сегодня упускать победу…

Вадим Скрипченко («Минск»):

– Захватывающий матч получился сегодня. Боевая ничья. В первом тайме наш соперник был поувереннее в своих действиях, особенно это касалось стандартных положений. У нас возникли проблемы – пропустили два гола. «Белшина» – команда, которая хорошо действует на стандартных положениях, есть интересные розыгрыши, интересные заготовки. Мы знали это, но не справились в первом тайме. В перерыве в раздевалке состоялся серьезный, мужской разговор. Не устраивала меня эта ситуация. Во втором тайме включили обороты на полную катушку. 2:2, значит, во втором тайме мы были лучше.