Боевая ничья ФК «Белшина» с «Шахтером-Петриков»

В матче двадцать девятого тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд первой лиги футболисты «Белшины» на выезде сыграли вничью со счетом 1:1 с ФК «Шахтер-Петриков».

Да, встреча закончилась со счетом 1:1 на табло петриковского стадиона «Припять», но нельзя сказать, что команды разошлись миром, это была действительно боевая ничья. С первых минут противостояния «Шахтер», проявляя активность на правах хозяев, прижал футболистов «Белшины» к своим воротам. Обороняясь, гостям пришлось действовать на контратаках. Однако натиск на наши ворота привел к результату уже на 11-й минуте первого тайма. Нападающий «Шахтера» Игорь Монич с угла вратарской вывел свою команду вперед. После этого гола уже сложно было определить, кто на поле хозяин, а кто гость. Игра выровнялась, а вот цифры на табло, увы, нет. Хотя были хорошие шансы сравнять счет и у Рамазана Исаева, и у Дмитрия Лебедева...

То, что должно было случиться, случилось во втором тайме, на 67-й минуте матча. После розыгрыша штрафного, красивым ударом в угол ворот вышедший на замену Илья

Кухарчик сравнивает счет – 1:1. Концовка этой встречи проходила по сценарию противоположному ее началу. Инициативой завладели «красно-черные», и теперь уже хозяева играли на контратаках от обороны. Но мяч в сетке ворот так больше и не побывал.

Следует отметить, что в прошедшем туре вничью сыграли и лидер чемпионата «Арсенал», и следующие в турнирной таблице за «Белшиной» «Крумкачи» с могилевским «Днепром». Стало быть, набрав по одному очку, все претенденты в высшую лигу остались на своих местах.

– Ехали за победой, с огромным желанием завоевать три очка, но игра не сразу заладилась, пропустили мяч... Создавали моменты, которые, к сожалению, не реализовывались, – поделился впечатлениями о встрече исполняющий обязанности главного тренера Альберт Рыбак. – Конечно, упрекнуть ребят не в чем, было видно, что они очень хотели победить, но не все получилось, особенно на завершающих стадиях атак. А о судействе я сегодня лучше промолчу, дабы никого не обидеть.