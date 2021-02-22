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Boeing рекомендует авиакомпаниям приостановить использование самолетов серии 777

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Boeing рекомендует авиакомпаниям приостановить использование самолетов серии 777

Компания Boeing рекомендовала авиакомпаниям приостановить использование своих самолетов серии 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000.

Решение было принято после того, как в самолете авиакомпании United Airlines этой серии, летевшего из Денвера в Гонолулу, во время полета произошел отказ двигателя. Самолет смог приземлиться, однако часть обшивки отвалилась и упала на землю недалеко от жилых домов.

В авиакомпании Boeing сообщили, что рекомендация о приостановке использования самолетов с двигателями Pratt & Whitney PW 4000 будет сохраняться, пока регулирующие органы США не проведут необходимую проверку.

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