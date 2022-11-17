Бодрящий аромат кофеен Бобруйска

Холодное ноябрьское утро так и манит укутаться в атмосферу ароматных кофеен. Обаяние этого напитка сложно переоценить, ведь в нем соблазнительно все: вкус, аромат и энергия, придающая сил с каждым новым глотком. Благо, количество точек общепита, «богатых кофеином», приближается к количеству бобров в нашем городе. На любой вкус и сорт кофейных зерен истинный гурман найдет для себя подходящее заведение. А что с ценой и качеством обслуживания? Прогулялись – выяснили.

Культура потребления кофе в Бобруйске за последние 5 лет серьезно выросла, соответственно, растет и спрос. Заказать чашечку кофе, будь то латте, капучино, раф, флет-уайт, американо, эспрессо, можно практически в каждом квартале города. Это можно назвать недорогим «выходом в люди», ведь кофе+десерт обойдется рублей в 5-10, а поход в ресторан облегчит кошелек существеннее.

Средняя цена чашечки бодрящего напитка варьируется от 3 до 4 рублей. Многие кофейни Бобруйска по утрам даже сбрасывают цену до 2-3 рублей, но не уступают в качестве. Гипермаркеты города с удовольствием предлагают захватить вместе с покупками и кофе.

Даже самый нехитрый математик определит, что стоимость трех чашек кофе от бариста приближен к цене 250-граммовой пачки молотого из гастронома. Однако в слагаемые стоимости идеального кофе входят молоко или сливки, сиропы, различные добавки в виде маршмэллоу (зефира, если говорить проще), халвы или орехов (кстати, находясь в поиске вкуснятины, мне удалось найти медовый латте с кедровыми орешками). Не забываем об одноразовой посуде – стаканчиках, крышечках и трубочках, которые порой становятся для кофейни важной статьей расходов, тем более если стаканчики эксклюзивные, с фирменными логотипами.

Кофе to go (тот самый, в стаканчике) весьма популярен в городе. Заметьте, частенько встречаешь в городе таких кофеманов, что по дороге боятся заснуть, попивая «бодрость». Естественно, прошлый сезон ковида внес свои коррективы, но, кажется, сегодня все только активнее хлынули «в люди». Если утром кофе предпочитают пить на ходу, то вечерком порой негде присесть и поболтать за чашечкой ароматной арабики.

Еще одной причиной возможного повышения стоимости кофе можно назвать погодные условия Бразилии, где заморозки и засуха серьезно сказались на урожае кофе. Кроме того, к росту цен привели логистические трудности, вызванные не забытой пандемией и общей мировой обстановкой. Влияние этих факторов, по мнению датского эксперта Saxo Bank Оле Хансена, будет ощутимо на протяжении по меньшей мере двух лет. Это давит на рынок, арабика растет в цене. Но к подобным прогнозам можно относиться и скептически: страны-производители сырья порой спекулируют такими данными, чтобы подогреть интерес в преддверии нового сезона. Между тем кофе как продукт питания не попадает под санкции, следовательно, проблемы у поставщиков и обжарщиков зерен лишь в логистике. Биржевые цены влияют скорее на обжарщиков, покупающих зеленое зерно, нежели на поставщиков и потребителей, плюс у Беларуси выгодное географическое положение. Кроме того, кофейной сфере повезло и с господдержкой: с начала лета временно отменили ввозную пошлину в 9% на зерновой кофе. А основные производители кофе все же находятся в Латинской Америке, Африке и Юго-Восточной Азии.

В одной из кофеен города меня заверили, что проблем с поставкой до сих пор не возникало: «Все работают как работали, и ни о каких санкциях пока речи не шло. Еженедельно мы также закупаем сиропы производства Великобритании, есть и российские. Плюс в ассортименте к чаю или кофе импортный мармелад, круассаны и пирожные поставляют местные пекарни».

Автор материала, конечно же, кофеман, но не «кофейный сомелье», поэтому отличить итальянский кофе, с белорусской обжаркой или нет, к сожалению, не может. Но на мой вкус обывателя, все дело в бариста и выборе напитка. Лишь пробуя на вкус, вы найдете то, что подходит именно вам.

На вопрос в кофейнях, что предпочитают пить бобруйчане, бариста отвечали: «В фаворитах капучино, вечером предлагаем лате – там меньше кофеина. Есть, конечно же, любители крепкого эспрессо, но их меньше». А выучиться на бариста, как оказалось, несложно. За кофейной стойком мне поведали, что для этого отправляют на обучение в столицу. Не больше недели уходит на постижение всех азов и премудростей.

Медики подсчитали, что взрослому человеку за раз рекомендуется употреблять не более 100-200 мг кофеина. Оптимальный объем кофе для дневной нормы – не более 400 мг кофеина или 3-5 чашек напитка в сутки. Но нужно помнить об индивидуальных особенностях каждого организма: кто-то чувствует себя отлично, выпивая по 5 чашек крепкого кофе, а у кого-то даже вторая кружка вызывает сердцебиение. К слову, дефицита не предвидится – без кофе бобруйчане не останутся.

Анастасия Кастрица