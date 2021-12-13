Бодренько. 14 тонн кофе намеревались переместить через границу по заниженной стоимости

14 тонн кофе намеревались переместить через таможенную границу с заниженной на 28 тыс. рублей стоимостью.

При перемещении из Европейского союза на территорию ЕАЭС 14 тонн кофе, водитель грузового автомобиля DAF представил брестским таможенникам в пункте пропуска «Козловичи» товаросопроводительные документы с недостоверными сведениями о стоимости товара.