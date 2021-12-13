Бодренько. 14 тонн кофе намеревались переместить через границу по заниженной стоимости
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14 тонн кофе намеревались переместить через таможенную границу с заниженной на 28 тыс. рублей стоимостью.
При перемещении из Европейского союза на территорию ЕАЭС 14 тонн кофе, водитель грузового автомобиля DAF представил брестским таможенникам в пункте пропуска «Козловичи» товаросопроводительные документы с недостоверными сведениями о стоимости товара.
При проведении таможенного контроля выяснилось, что стоимость партии кофе была занижена на 28 тыс. рублей. А это повлекло бы и занижение подлежащих уплате таможенных платежей на 10 тыс. рублей.
По данному факту Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (представление недостоверных сведений о товарах). Санкцией данной статьи предусмотрен штраф до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.