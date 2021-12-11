«Бобры» разгромили «львов»!
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Фотографии: Александр Анташкевич
9:0 - с таким счетом одержал победу хоккейный клуб "Бобруйск-2" над "Моилевом-2" в рамках девятого тура второй стадии "Париматч-Высшей лиги".
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